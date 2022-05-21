Двое студентов из Челябинской области вышли в финал конкурса «Флагманы образования. Студенты»

Вместе с другими финалистами они поборются за главный приз — стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан»

В Тюменской области завершился очный полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В результате в финал вышли двое студентов из Челябинской области, сообщили 21 мая в пресс-службе правительства Челябинской области.

Участие в полуфинале на площадке Тюменского государственного университета приняли студенты из разных регионов Уральского федерального округа, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, который прошел в феврале 2022 года. Среди конкурсантов были студенты бакалавриата и специалитета не младше 2 курса, магистранты и аспиранты всех форм обучения, а также обучающиеся по педагогическим специальностям в организациях среднего профессионального образования.

Задания, которые необходимо было выполнить студентам в полуфинале, включали в себя три блока, направленные на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств. Кроме того, для студентов были проведены мастер-класс «Развитие soft-skills и коммуникативных компетенций» от эксперта конкурса Аси Куприяновой и экскурсия по Тюменскому государственному университету в рамках культурно-просветительской программы. А в заключительный день конкурсанты побывали в педагогической мастерской, где представитель АНО «Диалог» Александр Марченко рассказал о роли соцсетей и медиа в популяризации работы учителя.

По итогам полуфинала в число лучших вошли Савелий Тарасов, который учится в Челябинском педагогическом колледже № 1, и Карина Зубаирова, студентка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет „МИФИ“».

«Конкурс „Флагманы образования. Студенты“ дает возможность еще раз убедиться, что ты выбрал правильную профессию, что ты идешь по верно намеченному для себя пути и ставишь перед собой новые цели, которые в перспективе обязательно достигнешь. Больше всего запомнился кейс-турнир, когда нам предлагалось применить свои точки зрения для решения тех или иных образовательных задач. Обязательно буду рекомендовать своим коллегам и друзьям участвовать в конкурсе, ведь „Флагманы образования. Студенты“ — это про людей, про педагогов, про образование — это нужно каждому учителю»,— поделился своими впечатлениями Савелий Тарасов.

Финалисты конкурса поборются за возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», а также за бесплатные туристические поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие». Даты финала будут озвучены позднее.

Конкурс «Флагманы образования. Студенты» — это площадка по развитию и поддержке перспективных студентов вузов и ссузов, обладающих высоким уровнем предметных знаний, ключевых психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков.