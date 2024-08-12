Двое школьников из Челябинской области проведут остаток летних каникул на Северном полюсе

Подростки вошли в команду арктической экспедиции «Ледокол знаний — 2024»

Во вторник, 13 августа, 28 самых активных школьников из России и ряда других стран отправятся на Северный полюс в рамках арктической экспедиции «Ледокол знаний — 2024». Ребята, в числе которых двое школьников из Снежинска, послушают интересные лекции и примут участие в съемках первого документального реалити-сериала о юных исследователях Арктики, сообщили в пресс-службе Центра управления регионом Челябинской области.

Один из участников экспедиции — Тимофей Осипов из снежинской школы № 121. Парень готовился к проекту на протяжении двух лет: участвовал в огромном количестве конкурсов, стал юниором Росатома и амбассадором «Движения Первых». А еще он ведет два экопроекта и сдает макулатуру.

«Для меня эта экспедиция очень много значит. Я мечтаю оказаться на ледоколе и изучить его устройство, так как очень люблю различные механизмы. Мечтаю увидеть белого медведя и услышать хруст льда под ледоколом — говорят, что это незабываемое ощущение. Думаю, я запомню эту поездку на всю жизнь»,— поделился ожиданиями Тимофей.

Анна Дизендорф из снежинской школы № 125 с детства участвует и побеждает в интеллектуальных играх. Она давно мечтала попасть в экспедицию и даже планировала подать заявку, но неожиданно для себя получила возможность отправиться на Северный полюс благодаря результатам игры в финале чемпионата России «Что? Где? Когда?».

Экспедиция состоится на атомном ледоколе «40 лет Победы» по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. За десять дней школьники узнают о технологиях и продуктах Росатома, станут первыми слушателями цикла лекций «Самый северный лекторий» Российского общества «Знание» и примут участие в съемках реалити-сериала о юных исследователях Арктики. А еще ребята привезут на Северный полюс флаги своих стран и регионов.