Двое школьников из Челябинска завоевали серебро на олимпиаде по математике в Китае

Всего команда из России получила шесть медалей

Сегодня, 30 ноября, в Китае подвели итоги Китайской национальной олимпиады по математике. Команда из России, в составе которой было двое школьников из Челябинска, завоевала шесть медалей, сообщили в пресс-службе федерального правительства.

«Россию представили 6 школьников, и все они получили медали — 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую. Поздравляю ребят! Как говорит наш президент Владимир Путин, важно, чтобы математика и естественно-научные дисциплины увлекали молодых людей. В будущем технологическое лидерство за ними»,— поздравил ребят вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Серебряные медали завоевали ученики Физико-математического лицея № 31 Челябинска Арина Прокудина и Иван Кокарев.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что Китайская национальная олимпиада стала для российских школьников подготовительным этапом перед 67-й Международной математической олимпиадой, которая пройдет летом 2026 года в Шанхае. Он также напомнил, что в 2024 году вся российская команда вернулась домой с Китайской национальной олимпиады по математике с наградами.

Минувшим летом двое челябинских школьников привезли с Международной математической олимпиады, которая проходила в Австралии, золото и серебро. В числе призеров тогда также был Иван Кокарев.