Двое краснодарцев похитили у южноуральских пенсионеров 230 тыс. рублей, продавая икру

Гости с юга «впаривали» имитированную красную икру под видом настоящей

В Златоусте (Челябинская область) будут судить двух жителей Краснодарского края, которые минувшим летом нажились на южноуральских пенсионерах почти на четверть миллиона рублей.

Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-центре региональной прокуратуры, в июне 2023 года 36-летняя обвиняемая и ее 21-летний племянник прибыли в Челябинск, где женщина решила продавать пожилым людям имитированную икру под видом натуральной красной икры по завышенной цене. Дешевый продукт злоумышленница покупала в сетевых магазинах и под различными предлогами предлагала гражданам преклонного возраста.

«Жителя Челябинска женщина убедила, что икру заказала его дочь, ему надо ее оплатить, и похитила таким образом 140 тыс. рублей. Затем в Златоусте соучастники обманули двух пенсионеров на 88 тыс. и были задержаны полицейскими при попытке „впарить“ икру еще одной пенсионерке», — рассказали в ведомстве.

Жители Краснодарского края обвиняются в мошенничестве, их ждет скамья подсудимых в Златоусте.

В ходе следствия они возместили потерпевшим материальный ущерб.