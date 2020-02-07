Двое граждан КНР находятся на карантине в Челябинской области

В регионе организован пункт временного размещения иностранцев, прибывших из Китая.

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Для предотвращения распространения коронавируса в Челябинской области организовали карантинный пункт. Сейчас там уже находятся двое граждан КНР.

Пункт временного размещения организован в соответствии стандартным требованиям Роспотребнадзора, располагается он в Варне, в социально-оздоровительном центре «Тополек».

«Пока в пункте на территории областного социально-оздоровительного центра «Тополек» располагаются двое граждан КНР без каких-либо признаков вирусных заболеваний. Срок карантинных мероприятий – 14 дней. Граждане находятся исключительно на территории пункта под надзором специалистов с соблюдением всех мер безопасности», — сообщают в региональном Минсоце.

На территории центра дежурят сотрудники патрульно-постовой службы МВД для обеспечения правопорядка.

Отметим, что к такой мере профилактики пришли многие регионы Российской Федерации. Недавно стало известно, что похожий карантинный центр организовали и в Екатеринбурге в санатории «Бодрость».

Сейчас ситуация по нераспространению коронавируса в регионе находится на контроле Министерства социальных отношений и Министерства здравоохранения Челябинской области.