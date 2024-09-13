Двое челябинцев организовали бизнес по выращиванию конопли

У наркоаграриев изъято более 1 кг марихуаны и четверть миллиона рублей, добытых преступным путем

В Челябинске обнаружена преступная группа, которая выращивала коноплю на продажу. На наркоаграриев вышли после задержания потребителя, купившего себе дозу марихуаны, рассказали в пресс-службе полиции.

«В результате комплекса мероприятий задержаны двое челябинцев, которые культивировали запрещенные растения в домашней лаборатории, затем тщательно их сушили, упаковывали и продавали из рук в руки знакомым наркопотребителям. Часть наркотика оставляли себе для личного потребления вместе с супругами», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Всего в результате проведенных обысков у наркосбытчиков изъято более килограмма марихуаны и свыше четверти миллиона рублей, добытых преступным путем.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых арестованы.

Установлено, что ранее они уже были судимы за совершение общеуголовных преступлений. Сейчас полиция выясняет, какую роль в преступной деятельности мужчин играли их жены.