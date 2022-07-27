Двое челябинских разработчиков стали призерами Всероссийского чемпионата по искусственному интеллекту

Рассказываем, какие кейсы они решили и какие места заняли

В Москве подвели итоги первого Всероссийского чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», на котором разработчики за месяц создали проекты на базе искусственного интеллекта для крупнейших партнеров-кейсодержателей и разделили между собой три миллиона рублей. В число призеров вошли два участника из Челябинской области, сообщили в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

На Всероссийский чемпионат по искусственному интеллекту зарегистрировался 1551 участник, среди которых как школьники, так и специалисты. В течение месяца они должны были решить одну из трех сложных задач от Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (АО «НИИАС»), РБК и Московского физико-технического института (МФТИ). Однако некоторые участники решали по две и даже по три задачи. В результате было создано 2310 решений.

Андрей Попов из Челябинской области по заданию МФТИ автоматизировал привязку снимка к геопозиции с помощью компьютерного зрения. Благодаря этому возникающие чрезвычайные ситуации будут выявляться быстрее. По итогам чемпионата он занял второе место.

Еще один южноуралец, Егор Морозов, создал интеллектуальную систему распознавания на железнодорожных путях, которая сможет определить колею или подвижной состав. Это позволит исключить опасные технологические операции и повысит безопасность пассажиров. За решение такого кейса от АО «НИИАС» он занял десятое место.

Кстати, школьники, которые стали победителями и призерами чемпионата, не только выиграли туристические поездки по России, но и смогут обменять полученные дипломы на дополнительные баллы при поступлении в вузы в 2023 и 2024 годах.

«Основные цели проекта „Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект“ — это создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий искусственного интеллекта (ИИ) квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта»,— отметили в пресс-службе платформы.

Помимо Всероссийского чемпионата, в этом году запланировано проведение 25 региональных чемпионатов для ИИ-специалистов, а также 8 окружных хакатонов, которые пройдут внутри федеральных округов. Всего в период с 2021 по 2024 годы запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту.