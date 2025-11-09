Движение затруднено на участке трассы М-5 в Челябинской области из-за снегопада

Водителей просят отказаться от поездок на личном транспорте

Циклон принес в Челябинскую область снегопады. Сегодня, 9 ноября, утром сильные осадки наблюдаются в Златоусте и ряде других округов. На трассе М-5 местами затруднено движение, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«Осадки очень сильные. Дорожная техника на линии. Есть временные затруднения в движении на участке между Златоустом и Миассом. ДПС работают в усиленном режиме»,— сообщили в ведомстве.





Водителям рекомендовали быть предельно осторожными и держать увеличенную дистанцию. Если нет острой необходимости, лучше не выезжать на трассы, пока непогода не стихнет.