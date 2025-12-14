Движение встало на участке трассы М-5 в Челябинской области из-за непогоды

На расчистку трассы в горнозаводской зоне вывели 30 спецмашин

Снег в Челябинской области усиливается. Из-за обильных осадков и плохой видимости движение на участке трассы М-5 «Урал» затруднено, сообщили в областной Госавтоинспекции.

«На 1776 километре трассы М-5 в районе Миасса затруднено движение в сторону Челябинска из-за снегопада, плохой видимости, сложных дорожных условий. Если возможно, воздержитесь от дальних поездок в ближайшие часы»,— рекомендовали в ведомстве.

В управлении федеральных дорог «Южный Урал» уточнили, в горнозаводской зоне на расчистку трассы вывели весь парк дорожной техники, а это около 30 спецмашин.

Водителей призвали не мешать работе техники, а также не занимать полосу встречного движения.

На региональных трассах также работает спецтехника, сообщали ранее в Миндортрансе Челябинской области.