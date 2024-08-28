В пятницу, 30 августа, на реке Миасс в Челябинске состоится торжественный запуск светомузыкального фонтана. Его открытие сопроводят концертом. Для обеспечения безопасности власти города приняли решение ограничить движение по трем улицам.
Более чем на сутки ограничат движение по улице 8 Марта от Каслинской до Кирова: с 19:00 29 августа до 23:00 30-го.
В пятницу, 30 августа, с 18:00 до 23:00 движение будет закрыто на улицах Кирова и Красной, на участках от Труда до Братьев Кашириных.
О том, как будет работать общественный транспорт, в мэрии сообщат позже.