Движение в центре Челябинска перекрыли из-за коммунальной аварии

Специалисты ищут место повреждения

Вечером 17 декабря на улице Воровского в Челябинске в районе мединститута произошла авария на магистральном водоводе. Как сообщили в пресс-службе администрации города, движение по улице перекрыли для очистки дорог и тротуаров. Не исключено отключение воды в домах.

«В настоящий момент на месте находятся аварийные бригады, которые заняты поиском повреждения. Ситуацию контролирует заместитель главы города Александр Астахов»,— сообщили в мэрии.

Водителям рекомендуют учитывать ограничения и искать пути объезда.