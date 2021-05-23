Движение транспорта по улице Куйбышева в Челябинске восстановлено

Сегодня, 23 мая, специалисты завершили работы по укладке асфальта

Сегодня, 23 мая, в Челябинске в районе дома № 7 по улице Куйбышева открыли движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сегодня силами МУП „ПОВВ“ завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на проезжей части в районе дома № 7 по улице Куйбышева. Движение для транспорта открыто»,— уточнили в мэрии Челябинска.

Отметим, место провала на коллекторе восстанавливали более полутора месяцев. Так, в начале апреля этого года на улице Куйбышева, 7 произошел провал асфальта на коллекторе. Жителям дома, который оказался на краю ямы, предложили временно переехать, чтобы они не слышали шум машин. В результате ЧП движение перекрыли на участках улиц Куйбышева и Чайковского и принялись за установку временного отводного коллектора.

В конце апреля специалисты завершили укладку нового коллектора, затем начали устранять последствия ремонта. Неделю назад подрядчики начали восстанавливать благоустройство и дорогу. Как ранее сообщали в администрации Челябинска, работы по восстановлению велись непрерывно.