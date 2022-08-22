Движение транспорта по центральной улице открыли в Челябинске

Произошедшую коммунальную аварию устраняли почти три дня

В Челябинске завершили устранение коммунальной аварии на улице Лесопарковой, движение транспорта открыто. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Специалисты МУП „ПОВВ“ завершили аварийно-восстановительные работы на улице Лесопарковой. Движение транспорта открыто в полном объеме»,— уточнили в мэрии.

Авария на сетях водоснабжения произошла в минувшую пятницу, 19 августа. Движение по улице Лесопарковой в районе дома № 10 в сторону проспекта Ленина перекрыли. Устраняли аварию почти три дня.