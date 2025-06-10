Движение транспорта по Свердловскому проспекту закроют в Челябинске до 16 июня

Ограничат и движение трамваев

В Челябинске с вечера среды, 11 июня, и до шести часов утра 16-го на участке Свердловского проспекта ограничат движение транспорта. Временные неудобства связаны с работами по реконструкции участка тепломагистрали, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Движение на пять дней ограничат в районе дома № 62а. Автомобилистов просят быть внимательными.

Кроме того, на участке от улицы Труда до проспекта Ленина ограничат движение трамваев. Как будет следовать транспорт, станет известно позже.

Горожан просят учитывать изменения и заранее планировать свои маршруты.