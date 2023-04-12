Движение трамваев в Металлургическом районе Челябинска закроют до 15 августа

Каким транспортом следует воспользоваться горожанам

С 1 мая и почти до конца лета в Челябинске будут ремонтировать трамвайные пути на шоссе Металлургов. На этот период движение трамваев ограничат. В пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» рассказали, как будет организовано движение транспорта и на чем можно будет добраться до попавших в зону ограничений остановок.

«С 1 мая по 15 августа будем ремонтировать трамвайные пути на шоссе Металлургов от улицы Черкасской до улицы Монтажников. Движение трамваев от кольца „Першино“ до улицы Монтажников будет закрыто»,— уточнили в ОГКУ.



На время ремонта трамваи № 3, 14, 18, 19 и 20 направят до кольца «Першино».

Челябинцы в этот период смогут воспользоваться следующим общественным транспортом:

автобусами



№ 15 Парк Гагарина — ЧМК;

№ 31 Ак. Королева — ЧМК;

№ 41 Черкасская — Аэропорт;

№ 47 Чурилово — ЧМК;

№ 71 Петра Столыпина — ЧМК;

троллейбусами



№ 7 АМЗ — ЧМК;

№ 14 Парк Гагарина — ЧМК;

трамваем



№ 10 Коксохим — ЧМК — ЦХП.

Для того чтобы избежать дополнительных финансовых затрат при пересадке, горожанам рекомендовали использовать безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет за 25 рублей по транспортной карте.