Движение трамваев по улице Кирова открыли в Челябинске

Ремонт путей на участке в центре города почти завершен

В Челябинске с сегодняшнего дня, 15 сентября, трамваи № 2, 3, 16 и 22 вернулись на прежние маршруты и вновь следуют через улицу Кирова. Капитальный ремонт трамвайных путей там уже на финишной прямой, сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

Оставшиеся работы — балластировку пути и установку бордюров — будут выполнять ночью без остановки движения.

Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей на улице Кирова на участке от улицы Труда до проспекта Победы стартовал в конце июня. Трамваи следовали по измененным маршрутам.