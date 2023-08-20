Движение трамваев по проспекту Победы закроют на неделю в Челябинске

На участке улицы также будет ограничено движение транспорта из-за ремонта теплотрассы

С понедельника, 21 августа, в Челябинске ограничат движение на участке проспекта Победы в связи с проведением третьего этапа работ по реконструкции теплотрассы. Кроме того, до 28 августа там будет закрыто движение трамваев, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«С 23 часов 21 августа до 6 часов 28 августа будет ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе дома № 290 в западном направлении по крайней левой полосе, в восточном направлении по крайней правой полосе и закрыто движение трамваев»,— уточнили в мэрии.

Водителей и пешеходов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ремонт теплотрассы планируется провести в четыре этапа. Предварительно, все работы будут завершены 10 сентября.