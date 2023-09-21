Движение трамваев перекроют в центре Челябинска на выходные

Ограничения начнут действовать с вечера пятницы

На ближайшие выходные в Челябинске изменят схему движения трамваев № 3, № 5, № 7 и № 16. Ограничения начнут действовать поздно вечером в пятницу, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 23 часов 22 сентября до 5 утра 25 сентября будет закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга от Карла Маркса до железнодорожного вокзала. Здесь продолжается ремонт трамвайных путей.

Из-за этого трамваи будут ходить по следующему маршруту:

— трамвай № 3 ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС;

— трамвай № 5 ЧЭМК — Горького — Харлова;

— трамвай № 7 ЧГРЭС — Российская — Труда — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС;

— трамвай № 16 Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Российская — ЧГРЭС.

Альтернативой трамваям в центре Челябинска в эти дни могут стать городские автобусы № 18, № 64, № 483 а также троллейбусы № 16 и № 17.