Движение трамваев до областной больницы закроют в Челябинске на пять дней

Троллейбусы изменят маршруты

С пятницы, 24 мая, в Челябинске приступят к ремонту трамвайных путей на пересечении проспекта Ленина и Свердловского проспекта. До утра 29 мая движение троллейбусов через перекресток будет закрыто, а трамваи на время прекратят следовать до Медгородка. Ряд троллейбусов и трамваев изменит трассу движения, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Трамвай № 2 будет следовать по маршруту ЧЭМК — Кирова — автовокзал, трамвай № 20 — по маршруту Першино — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ.

Троллейбусы поедут следующим образом:

№ 10: «Солнечный берег» — железнодорожный вокзал;

№ 14: Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — проспект Ленина — парк Гагарина. Обратно: парк Гагарина — Сони Кривой — Свердловский проспект — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных;

№ 17: Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Труда — Энгельса — проспект Ленина — парк Гагарина.

Горожанам предлагают на время изменений пользоваться автобусами № 2, 4, 35, 40, 51, 64, 81, 483 и троллейбусами № 7, 12, 19.