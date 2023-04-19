Движение по улице в центре Челябинска перекроют на сутки из‑за аварии на газопроводе

К работам уже приступили специалисты

В Челябинске сегодня, 19 апреля, на сутки перекрыли дорогу по улице Карла Либкнехта в связи с устранением аварии на газопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«АО „Челябинскгоргаз“ приступил к работам по устранению аварийной ситуации на газопроводе по улице Либкнехта. Работы будут производить в течение суток с полным перекрытием проезжей части в районе дома № 16 по улице Либкнехта»,— уточнили в мэрии.



Горожан просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Для пешеходов сегодня перекроют площадь Революции в связи с проведением репетиции парада Победы. Пройти через нее нельзя будет с 5 до 8 часов вечера.