Движение по улице Овчинникова в Челябинске закроют на сутки

На участке будут укладывать асфальт

С восьми часов утра субботы, 14 сентября, до 13:00 воскресенья, 15-го, в Челябинске закроют движение на участке улицы Овчинникова. Проезд будет перекрыт в месте, где ведутся подготовительные работы по строительству скоростной линии метротрамвая, сообщили в пресс-службе регионального Миндора. В связи с этим автобус №33 последует по измененному маршруту.

«Проезд закроют для проведения работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на объездной дороге. После завершения работ для движения будут открыты три полосы дороги», — сообщили в ведомстве.

Объехать участок, где будут проводить работы, можно по схеме:

На время проведения работ автобус №33 последует по маршруту: Парк Гагарина — Овчинникова — Цеховая — Доватора — поселок Фатеевка.

Напомним, 1 сентября движение по участку улицы Овчинникова возобновили по одной полосе в каждую сторону.