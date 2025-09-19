Движение по улице Лесопарковой в Челябинске частично закроют

Ограничения будут действовать в субботу и воскресенье

Возле дома № 23 на улице Лесопарковой проведут реконструкцию теплотрассы. Ограничения на проезд будут действовать с 22 часов 19 сентября до 6 часов 22 сентября, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Из-за работ автобусы с номерами 2, 3 и 26 изменят маршруты на выходных. Временные трассы движения уже объявили.

Автобусы 2 и 26 поедут по такому маршруту: проспект Ленина — улица Энтузиастов — улица Худякова. Заезда на ЮУрГУ не будет.

3-й автобус направят по маршруту ЮУрГУ — проспект Ленина — улица Лесопарковая — улица Сони Кривой — улица Энтузиастов — улица Худякова. Затем он поедет до ЧВВАКУШа без изменений.

Мэрия просит водителей и пассажиров планировать свои поездки заранее.