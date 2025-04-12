Движение по участку проспекта Победы в Челябинске ограничили с 12 апреля

Стартовало строительство линии метротрама

С сегодняшнего дня, 12 апреля, в Челябинске на два года полностью закрывают движение транспорта по проспекту Победы на участке между улицами Косарева и Краснознаменной. Там начинается активная стадия работ по строительству линии метротрама «Север-Юг», сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Подрядная организация АО «Моспроект-3» уже приступила к выносу водовода и сетей наружного освещения на участке. Параллельно работники занимаются устройством форшахты, бурокасательных свай, монтируют распорную систему крепления котлована. В ближайшее время начнутся работы по переустройству ливневой канализации, трамвайных путей и контактной сети. Завершат эти работы в июне 2027 года.

На период строительства линии метротрама для транспорта организуют объезд по улицам Братьев Кашириных, Островского и Комсомольскому проспекту. На участке Комсомольского проспекта от Свердловского проспекта до улицы Чайковского временно отменят действие выделенных полос для общественного транспорта. Также изменится режим работы 28 светофоров и начнут работать два новых.

«В целях обеспечения транспортного обслуживания Северо-Запада движение трамвая будет сохранено в обоих направлениях. Также будет обеспечен подъезд к жилым домам и предприятиям, прилегающим к проспекту Победы»,— уточнили в региональном Миндортансе.