Движение по трассе М‑5 ограничивают на Южном Урале из‑за метели

Автодорога будет закрыта для большегрузов и пассажирского транспорта на участке от границы с Башкирией до Миасса

В Челябинской области на 12 часов частично закроют 231-километровый участок федеральной автодороги М‑5 «Урал» в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Ограничение коснется большегрузного транспорта, автобусов и такси всех категорий. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Снег, ограничение видимости, метели, порывы ветра до 10 м/с и гололедица — вот причины, по которым с шести часов вечера среды, 29 ноября, до шести часов утра 30-го будет ограничено движение на участке от границы с Башкирией до Миасса (1548-й — 1779-й км). Добавим, если метель не прекратится, время окончания ограничений может быть сдвинуто.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.