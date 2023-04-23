Движение по путепроводу на Свердловском тракте ограничат из-за ремонта в Челябинске

Работы по замене асфальта и нанесению разметки планируют завершить к 20 июня

В ночь на понедельник, 24 апреля, в Челябинске стартует ремонт путепровода на Свердловском тракте. Движение транспорта на период проведения работ частично ограничат, сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

«В ночь на 24 апреля начинается ремонт путепровода по Свердловскому тракту в районе улицы Черкасской в сторону выезда из города. В процессе работ будет частично ограничено движение транспорта»,— уточнили в комитете.

До 20 июня в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчику предстоит снять старый и уложить новый асфальт, а также нанести дорожную разметку.

Автомобилистов просят обращать внимание на установленные знаки и учитывать ограничения.

Напомним, всего в 2023 году в Челябинске построят и отремонтируют 14 дорожных объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».