Движение по автодороге «Иртыш» ограничат в Челябинской области на семь месяцев

Для автомобилей организуют реверсивное движение

В Красноармейском районе Челябинской области более чем на полгода ограничили движение по автодороге Р-254 «Иртыш» в связи с капитальным ремонтом. Как сообщили 18 апреля в ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничение будет действовать до 20 ноября 2023 года.

«В связи с проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке с 25-го по 37-й километр в Красноармейском районе Челябинской области временно ограничено движение транспортных средств. На участке дороги введено ограничение скорости и организовано реверсивное движение», — уточнили в учреждении.

Водителям рекомендовано учитывать ограничение при планировании своих маршрутов и следить за дорожными знаками.

По всем вопросам можно обратиться по бесплатному номеру круглосуточной диспетчерской ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63 и WhatsApp +7 (982) 331-37-84.

Напомним, с 10 апреля по 10 сентября введены ограничения движения по трассе М-5 в Сосновском и Чебаркульском районах Челябинской области.