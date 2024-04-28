Движение на участке улицы 250-летия Челябинска закрывается с 30 апреля

Подрядчик приступает к строительству улицы

В Челябинске с 30 апреля закрывается движение на участке улицы 250-летия Челябинска в связи со строительством улицы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, до августа 2025 года на участке от улицы Академика Королева до улицы Северной обустроят проезжую часть, тротуары, сети ливневой канализации, а также проведут освещение и озеленение.

С 30 апреля и до завершения работ будет закрыт участок от дома № 77 по улице 250-летия Челябинска до улицы Северной. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.