Движение на участке трассы М‑5 в Челябинской области перекроют на полдня

В Ашинском районе продолжают расширять трассу

Во вторник, 23 июля, на участке трассы М-5 в Ашинском районе на несколько часов перекроют движение из-за буровзрывных работ, сообщили в управлении автомобильных дорог «Южный Урал».

Движение закроют на участке с 1565-го по 1576-й километр трассы с 9:00 до 14:00. Легковые автомобили смогут объехать закрытый участок по маршруту Аша — Миньяр — Сим. Грузовым авто, а также автобусам ограничения придется пережидать.

Напомним, участок трассы в Ашинском районе перекрывают каждую неделю либо во вторник, либо в четверг. Работы будут проводить до 1 октября.

Водители могут узнать о состоянии проезда по телефонам 8 (351) 266‑65‑63 и +7 (982) 331‑37‑84.