Движение на трассе М‑5 «Урал» ограничили из‑за снегопада в Челябинской области

Непогода в регионе бушует с ночи

На трассе М-5 «Урал» на участке от границы с Башкирией до Чебаркуля введено ограничение движения для транспорта из-за снегопадов, метелей и гололеда, сообщили в управлении федеральных дорог «Южный Урал».

Ограничение было введено с полуночи до 8 часов утра 29 апреля для большегрузов, такси, автобусов и легковых автомобилей на участке с 1548-го по 1799-й километр. Утром 29-го ограничение продлили до 10:00, но только для такси, автобусов и грузовиков. Для легковушек ограничение снято.

«Время окончания перерыва движения может быть изменено по причине продолжения или окончания неблагоприятных погодных условий»,— уточнили в управлении.

Напомним, на погоду в Челябинской области сегодня влияет молодой циклон. Он принес в регион снегопады, снег с дождем, штормовой ветер и резкое похолодание. Ожидается, что непогода стихнет во второй половине дня.