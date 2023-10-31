Движение на перекрестке в центре Челябинска ограничили на неделю

На улице Энтузиастов ремонтируют инженерные сети

В Челябинске до субботы, 4 ноября, ограничили движение транспорта на пересечении улиц Энтузиастов и Витебской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, там идут работы на инженерных коммуникациях.

«Движение затруднено по крайней правой полосе в районе домов № 18 и 18а по улице Энтузиастов. Просим водителей учитывать ограничения при планировании маршрута»,— сообщили в мэрии.

Напомним, до 12 ноября ограничено движение транспорта на пересечении улиц Агалакова и Гранитной. Там идут работы по реконструкции участка теплотрассы.