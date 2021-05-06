Движение на крупном перекрестке в Челябинске перекрыли до конца праздников

Дорожные рабочие не успели доделать ремонт

Дорожные рабочие продолжают ремонт проезжей части на одном из крупных перекрестков Северо-Запада в Челябинске. Из-за этого движение транспорта будет перекрыто еще несколько дней, сообщает пресс-служба администрации города.

«Из-за ремонта проезжей части на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы закрытие движения транспорта продлено до 22:00 понедельника, 10 мая», — говорят в мэрии.

Также мэрия напоминает, что движение транспорта по улице Калинина в связи с реконструкцией тепломагистрали в районе дома № 3 приостановлено до 30 мая.