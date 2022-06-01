Движение большегрузов по дорогам Магнитогорска ограничили на 2,5 месяца

Автомобилям массой более 26 тонн придется объезжать город

С сегодняшнего дня, 1 июня, и до 15 августа 2022 года в Магнитогорске вводится ограничение движения большегрузов на территории города. Автомобилям массой свыше 26 тонн придется следовать в объезд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«С 1 июня введено ограничение движения по автомобильным дорогам в границах города Магнитогорска для автотранспортных средств, осуществляющих перевозку делимых грузов с предельно допустимой нагрузкой 26 тонн и более. Данная мера нацелена на сохранение автомобильных дорог на территории города»,— уточнили в мэрии.

С сегодняшнего дня на дорогах Магнитогорска появятся специальные дорожные знаки «Ограничение массы» с указанием массы 26 тонн на период введенного ограничения.