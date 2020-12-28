Движение большегрузов на трассе М-5 в Челябинской области восстановлено

Напомним, ограничения были введены из-за разыгравшейся непогоды

Движение большегрузов по трассе М-5 в Челябинской области восстановлено. Об этом сегодня утром, 28 декабря, сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

«Сегодня, в 6:00, ранее введенное из-за погодных условий ограничение движения большегрузного транспорта на участке от границы с Республикой Башкортостан до города Чебаркуля автодороги М-5 „Урал“ снято. Движение осуществляется в штатном режиме»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне вечером из-за непогоды в соответствии с распорядительным актом ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“ Федерального дорожного агентства» было введено ограничение движения большегрузов. От МЧС на трассе работали три оперативные группы.

Но, несмотря на то что непогода стихла, сотрудники «чрезвычайного» ведомства напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и ПДД во избежание дорожно-транспортных происшествий.