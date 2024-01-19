Движение автотранспорта по центру Челябинска у горевшего рынка полностью восстановлено

ГИБДД сняла ограничения на проезд автотранспорта

ГИБДД города сообщает, что движение в центре Челябинска по дорогам, которые прилегают к горевшему рынку «Восточный город», полностью восстановлено.

Напомним, ранее ограничения были введены на пяти улицах: Красная, Кирова, Братьев Кашириных, 8-го Марта и Труда. «Данная мера была принята в целях обеспечения безопасности автовладельцев и пассажиров маршрутных транспортных средств», — замечают в городской ГИБДД.

Движение восстановлено в полном объеме, регулировочно-распорядительные действия завершены.