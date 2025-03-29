Движение автобусов на Привокзальной площади Челябинска вернули к прежней схеме

Что изменится для пассажиров

С сегодняшнего дня, 29 марта, в Челябинске места посадки и высадки пассажиров нескольких автобусов на Привокзальной площади возвращаются на прежнее место — остановку «Автовокзал Центральный» возле ТК «Синегорье». Об этом сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

К привычным маршрутам вернулись автобусы № 1, 14, 30, 56а, 64, 125, 129 и 136к.

«МУП „ПОВВ“ завершает аварийно-восстановительные работы, на время которых было ограничено движение транспорта в районе ТК „Синегорье“»,— уточнили в телеграм-канале.

Напомним, остановки перенесли 7 августа 2024 года из-за работ на сетях водоснабжения.