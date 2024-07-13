Двести жительниц Челябинска проверили свою репродуктивную систему на онкологию

В Челябинском онкоцентре прошел День открытых дверей

Сегодня, 13 июля, в Челябинском онкоцентре впервые прошел День открытых дверей со слоганом «Сохранить мать для детей». Двести жительниц Челябинска, у которых ранее не диагностировали рак, прошли бесплатную диагностику, а также узнали много нового об онкологии и ее лечении. Лекции и консультации провели и для женщин, которые уже проходят химиотерапию, передает ИА «Первое областное».

В День открытых дверей двести женщин прошли ряд процедур, в том числе маммографию, скрининги и УЗИ, а также осмотры у ряда специалистов. Не менее важной частью мероприятия были лекции врачей. Об онкологии, способах ее лечения, химиотерапии и многом другом гостям рассказали не только врачи онкоцентра, но и онколог, ведущий научный сотрудник отделения амбулаторной химиотерапии онкоцентра им. Н.Н. Блохина в Москве Елена Артамонова.

Отдельное мероприятие провели для женщин, которые либо проходят лечение, либо находятся на стадии ремиссии. Они могли задать врачам свои вопросы в неформальной обстановке и пообщаться с психологами. Также для них провели арт-терапию.

Общественный деятель и основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер отметила, что проект «Сохранить мать для детей» — очень важный и необходимый.

«Многие боятся идти на прием, услышать страшный диагноз, лечиться. Но все же каждая женщина должна пройти это обследование. Наш онкоцентр открыл свои двери, чтобы доступным способом рассказать, что такое болезнь и как с ней бороться»,— уточнила Ирина Текслер.

Главный врач Челябинского онкоцентра Дмитрий Ростовцев добавил, что цель мероприятия — привлечь как можно больше жителей Челябинской области пройти диспансеризацию. По его словам, именно во время этих исследований можно выявить онкологию на ранней стадии и начать лечение. А чем раньше начинается лечение, тем успешнее пациенты избавляются от недуга.

«По области на ранних стадиях мы обнаруживаем порядка 60% заболеваний. В прошлом году это 57,7%. В этому году это 60,6%. Но конкретно молочная железа, женская репродуктивная система — там процент выявления на ранних стадиях выше. Доходит и до 74%, потому что это те локализации, которые мы можем выявить при проведении диспансеризации. И именно это важно»,— подчеркнул Дмитрий Ростовцев.

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская добавила, что ранее к ранней стадии онкологии относили первую и вторую. Но теперь ранней стадией считается только первая.

«В первом полугодии у нас более 200 тысяч женщин прошли маммографию, выявлено 309 случаев рака молочной железы. Практически 80% из них это ранняя стадия. Это те женщины, которых пролечат в ближайшее время. И мы надеемся, что больше к ним эта болезнь не вернется»,— уточнила министр.

В целом, по ее словам, ежегодно выявлять онкологию на ранней стадии удается все чаще, а значит, все больше женщин имеют шансы на полное выздоровление.

В этом году в Челябинском онкоцентре пройдет еще два подобных мероприятия. Предположительно, Дни открытых дверей организуют осенью.