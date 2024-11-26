Двенадцать новых автобусов вышли на дороги Златоуста

Современные МАЗы начали ходить по маршруту № 15

Златоуст продолжает обновлять автобусный парк: на этой неделе на маршрут № 15 вышли 12 новых автобусов. Современные МАЗы приобрели за счет областного бюджета, сообщает пресс-служба мэрии.

«Комплексная реновация муниципального общественного транспорта ведется по поручению и благодаря активной помощи губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На покупку этих автобусов были выделены 213 миллионов рублей», — отмечают в пресс-службе.

Все автобусы — низкопольные и отличаются внушительными размерами. Они на три метра длиннее, чем те, которые закупались раньше. Салон вмещает 89 человек. У автобусов не по две, а по три двери, что ускоряет процесс посадки и высадки пассажиров. Для маломобильных граждан предусмотрен откидной трап. В салоне есть электронное табло, валидаторы и ведется видеонаблюдение.



Каждый день, по словам главы городского округа Олега Решетникова, автобусами в Златоусте пользуются около 13 тысяч человек. Благодаря обновлению муниципального автопарка поездки стали комфортнее, автобусы ходят более регулярно, но городу не хватает водителей.