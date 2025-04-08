Две звезды, продукты и корм для животных повезли из Челябинска в ДНР

В машине собраны посылки из разных муниципалитетов Южного Урала



Из Челябинской области в Донецкую Народную Республику 8 апреля отправился 52-й гуманитарный конвой от партии «Единая Россия». В двадцатитонную фуру загрузили продукты питания: муку, крупы, тушенку, консервы, макароны, мед, кофе и чай.

Особое внимание привлекла поставка 2,5 тонн корма для приюта для бездомных животных в Макеевке. Там живет около сотни собак.

Кроме того, в Макеевку отправили две двухметровые звезды с георгиевскими лентами. Их, изготовили студенты троицкого колледжа. Уже в эту субботу звезды установят на Аллее ангелов в Макеевке.

Руководитель фракции «Единая Россия» в ЗСО Челябинской области Денис Моисеев подчеркнул, что регион оказывает помощь ДНР с первых дней спецоперации, и что сбор гуманитарной помощи ведется постоянно.





«Фура традиционно едет в город Ясиноватую, наш подшефный муниципалитет на территории Донецкой Народной Республики. Здесь 20 тонн продуктов питания, одежда. В этот раз очень необычная заявка с той стороны — 2,5 тонны кормов для животных. Так получилось, что на подшефной территории приют для животных остался без руководителя, и его сотрудники обратились с просьбой привезти им корм», — отмечает Денис Моисеев.

Две звезды от троицких студентов высотой в рост человека. Они изготовлены по просьбе жителей Макеевки и будут установлены там как мемориал нашим воинам и добровольцам.





Фото Вадима Смолина

Он напомнил, что с самого начала специальной военной операции под руководством секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Челябинской области Алексея Текслера начался сбор гуманитарной помощи. Он продолжается по сей день. В сборе участвуют абсолютно все местные отделения партии, куда жители могут принести то, что хотят передать на освобожденные территории или нашим военнослужащим.





Водитель фуры, Андрей, также поделился своими впечатлениями, рассказав о риске, опасности и пережитых обстрелах, связанных с доставкой грузов в зону боевых действий.