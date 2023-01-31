Две «запретки» из Челябинской области вошли в топ-5 федерального культурного рейтинга

Исполнители из Снежинска и Трехгорного особо отличились на конкурсах и фестивалях

Эксперты проекта «Территория культуры Росатома» подсчитали, как часто творческие коллективы и исполнители из атомных городов России побеждали в международных, всероссийских и региональных конкурсах. Снежинск и Трехгорный вошли в пятерку лучших в своих номинациях, сообщили организаторы на сайте проекта.

При подведении итогов учитывали полученные коллективами и сольными исполнителями награды — Гран-При, звания лауреатов 1-3 степеней, специальные дипломы и награды.

Снежинск занял пятое место в категории всероссийских конкурсов и фестивалей — его жители заработали 40 наград. Первое место здесь занял Лесной (Свердловская область) со 109 наградами.

В категории межрегиональных конкурсов и фестивалей на пятое место определили Трехгорный — 41 награда. На первом месте — Волгодонск (Ростовская область), в их копилке — 128 наград.

Рейтинг, по словам руководителя программы «Территория культуры Росатома» Оксаны Конышевой, нужен, чтобы поддерживать и развивать высокий уровень культуры атомщиков, а также расширять их творческие связи, знакомить с их творчеством жителей страны и мира.