Две южноуральские пары сочетались браком на ВДНХ в день празднования 90‑летия Челябинской области

Женихи — участники СВО на пару дней приехали в Москву с фронта

Церемония бракосочетания двух пар стала центральным событием программы празднования 90-летия Челябинской области на выставке Россия на ВДНХ. Оба жениха — уроженец Миасса Егор и чебаркулец Алексей прибыли в столицу из зоны СВО специально, чтобы жениться на своих избранницах.

Открывали свадебную церемонию солисты вокального ансамбля «Время Ч» ГУ МВД России по Челябинской области. Почетными гостями на бракосочетании стали в том числе гвардии майор Виталий Антонов, которому за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда», и спикер южноуральского Заксобрания Олег Гербер.





Ранее в ходе прямого включения телеканала ОТВ из студии в павильоне ВДНХ председатель ЗСО Челябинской области рассказал журналисту Дарье Годуновой, как волнительна его миссия сегодня.

«Меня пригласили стать свидетелем создания двух новых семей. Пары уникальны, прежде всего тем, что молодые люди участвуют в спецоперации. И для меня честь быть на этой церемонии и приветствовать молодые семьи, где теперь уже мужья участвуют в охране рубежей нашей Родины, а жены — в сохранении домашнего очага», — сказал, в частности, Олег Гербер.

Свой первый семейный танец под звуки венского вальса новобрачные исполнили совместно с солистами ансамбля бального танца челябинского спортивного клуба «Виктория».





Добавим, в честь молодоженов преобразился сегодня и стенд Челябинской области: в зимней фотозоне, где в обычные дни на экране горит камин, появились голуби — символ любви и мира.