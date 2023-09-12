Две тысячи южноуральцев прошли субботнюю диспансеризацию

Поликлиники открыли двери для тех, кто работает среди недели

В минувшие выходные поликлиники Челябинской области провели субботнюю диспансеризацию для тех, кто не может подойти к врачам среди недели. Свое здоровье во время региональной акции проверили 2138 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Задача акции была напомнить жителям региона, что поликлиники Челябинской области готовы встречать пациентов как в вечернее время, так и в выходной день», — говорит главный специалист по профилактической медицине Минздрава области Ольга Агеева.

Самыми активными участниками субботней диспансеризации стали жители Аши: в поликлиники обратились 337 жителей города.

Напомним, диспансеризация позволяет оперативно пройти самые простые скрининги и на ранней стадии выявить такие хронические болезни, как диабет, онкологию, болезни сосудов и сердца.





Принять участие в диспансеризации могут жители области старше 18 лет. На первом этапе пациентам предложат анкетирование, анализы и осмотры. При необходимости пациента отправят на второй этап — более углубленное обследование к узким специалистам.