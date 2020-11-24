Две центральные библиотеки нового поколения появились в Челябинской области

Объекты открыли в Коркинском и Увельском районах.

В Челябинской области состоялось открытие двух центральных библиотек нового поколения. Учреждения появились в Коркинском и Увельском районах. Их модернизация прошла в рамках национального проекта «Культура», а средства на обновления выделили из областного бюджета.



Под обновление попали библиотека имени Кердана в Коркино и Увельская центральная библиотека. Они вошли в число победителей конкурсного отбора. Как отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, библиотека в Коркино стала учреждением, которое может эффективно выполнять сразу несколько функций.

«Главный замысел модернизации библиотеки — пространство, разделенное на функциональные зоны, плавно перетекающие друг в друга. Сейчас библиотека способна организовывать досуг самых разных групп населения, тем самым объединяя их»,— отметил Алексей Бетехтин.

Сейчас Центральная библиотека Кердана оснащена современным мультимедийным оборудованием и мебелью. В учреждении обновился книжный фонд и появилось несколько функциональных зон.

Комфортные условия созданы и В Увельской центральной библиотеке. Здесь также значительно пополнили книжный фонд, закупили новую технику и оборудование. Отметим, что свою руку к созданию библиотеки приложили и местные жители. Одним из авторов обновленного внешнего вида объекта стала жительница Увельского Ксения Говорухина.

«В Увельском муниципальном районе семь модельных библиотек, но они стандарта 20-го века. Такие учреждения делают свою большую работу, позволяя организовать интеллектуальный досуг для жителей. Время не стоит на месте, сейчас у читателей появляются новые требования и форматы работы. Я уверена, что обновленная Центральная библиотека будет комфортна для всех — для семьи, молодежи, пользователей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых читателей»,— подчеркнула первый заместитель министра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина.

Отметим, что в этом году запланировано открытие финальной учреждения нового поколения. Им станет детская библиотеки № 15 Златоуста. Её открытие запланировано на середину декабря.