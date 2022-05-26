Две трети опрошенных положительно оценили изменения в облике Челябинска

Среди них преобладают пенсионеры, предприниматели и руководители организаций

Около 67% жителей Челябинска считают, что облик города в 2021 году заметно улучшился. Об этом сегодня, 26 мая, сообщил Челябинский филиал РАНХиГС по итогам проведенного социологического исследования.

Из 700 опрошенных респондентов в возрасте от 18 лет и старше положительно оценили перемены в облике Челябинска 66,7%. Не заметили изменений 22,3%. Считают, что город стал выглядеть хуже, 4,8% опрошенных. Затруднились ответить 6,3% респондентов.

В РАНХиГС отметили, что среди горожан, придерживающихся мнения о положительных изменениях, больше, чем в среднем по выборке, респондентов старше 60 лет, пенсионеров, предпринимателей и руководителей организаций.

В группе считающих, что никаких изменений в облике города не произошло, больше представлены челябинцы в возрасте 18—24 лет и горожане с низким, по самоощущению, уровнем материальной обеспеченности.

Процент тех, кто считает, что в 2021 году Челябинск стал выглядеть хуже, находится в пределах статистической погрешности.

В РАНХиГС отметили, что ответы на подобные вопросы весьма субъективны и опосредованы разными факторами.

«Относиться к облику города можно по-разному и оценивать его изменения — тоже. Вместе с тем работа по благоустройству города ведется, и жители города ее замечают», — подытожили авторы исследования.

Опрос проводился в период с 20 по 23 декабря 2021 года.