Две трети челябинцев сочувствуют бездомным собакам

Боятся бродячих псов чаще всего женщины

Челябинские социологи провели опрос и пришли к выводу, что жители областного центра испытывают к бездомным собакам смешанные чувства, и в первую очередь (почти в 70% случаев) сострадание. Также многие горожане переживают при виде бродячих животных тревогу и страх. Результаты исследования обнародовал сегодня, 17 августа, южноуральский филиал РАНХиГС.

Поскольку у респондентов была возможность выбрать от одного до трех вариантов ответа, то те же самые люди, которые говорили о своем сочувствии к уличным псам, зачастую признавались и в негативных эмоциях по их поводу. Так, тревогу испытывает почти четверть челябинцев, а страх — пятая часть.

О своем безразличии к таким животным заявили 7% опрошенных. С интересам к ним относятся 5% респондентов.

Показательно, что сочувствуют и относятся с тревогой к бездомным собакам чаще всего молодые горожане в возрасте до 24 лет. Среди тех, кто испытывает страх, преобладают женщины и те, кто относят себя к малообеспеченным людям.

В опросе приняли участие 700 жителей Челябинска в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, что недавно в Нязепетровске и Троицке суды по искам прокуратуры предписали местным администрациям выплатить по 50 тысяч рублей семьям школьников, которых покусали бродячие собаки.