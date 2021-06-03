Две трети челябинцев проведут летний отпуск дома или в саду

За границу планируют отправиться менее трех процентов горожан

Больше 63 процентов жителей Челябинска никуда не поедут в свой летний отпуск. Таковы данные очередного опроса лаборатории прикладной социологии местного филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Еще у 16 процентов респондентов вообще не предвидится летнего отдыха, сообщает пресс-служба вуза.



Участникам исследования предлагалось ответить на вопрос «Где вы планируете провести свой летний отпуск или каникулы?» Социологи РАНХиГС сравнили результаты опроса с аналогичным исследованием 2018 года. Если три года назад 33,7 процента респондентов планировали планировали летом съездить хоть куда-то — в другой город России, на отечественный курорт, за границу, то сегодня путешественников среди южноуральцев менее 19 процентов.

Проведут отпуск на даче, в саду или огороде 31,8 процента опрошенных (три года назад — 23,3 процента). Большую часть предпочитающих отдых «поближе к земле» составляют горожане возрастом от 60 лет.

Почти не изменилась категория планирующих просидеть свободные дни дома: к пенсионерам в этой группе добавляются безработные, всего «домоседов» 31,3 процента — почти столько же, сколько и в 2018 году.

Отправиться в путешествие по России планируют только 8,3 процента, в основном это молодые, до 24 лет, люди, студенты и бюджетники. Три года назад таковых набиралось 12,3 процента.

Заметно снизилась доля планирующих провести отпуск на российских курортах — в Крыму или на побережье Черного моря. «Курортников» в 2021 году насчитывается только 7,7 процента от общего числа опрошенных. В 2018 году такой вид отдыха планировали 12 процентов челябинцев. За границу и вовсе собираются съездить только 2,8 процента (против 9,4 процента три года назад).

Наконец, в 2018 году участникам опроса не предлагался вариант «Буду работать». Сегодня его выбрали 16 процентов жителей Челябинска. Социологи РАНХиГС предполагают, что за счет этого серьезно снизилась категория не определившихся с конкретным видом отдыха — с 10,7 до 2,2 процента горожан.

В РАНХиГС делают вывод, что даже пандемия коронавируса и связанное с ней закрытие многих направлений туризма кардинально картину летнего отдыха не изменили: по-прежнему большая часть челябинцев предпочитает оставаться дома или на даче. Хотя число путешественников, конечно, снизилось весьма заметно.