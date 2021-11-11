Две трети челябинцев одобряют развитие интернета

Цифровизация работает на пользу развитию общества, полагает большинство жителей города

Лаборатория прикладной социологии и политологии Челябинского филиала РАНХиГС опубликовала результаты очередного соцопроса. На этот раз темой стало влияние интернета на развитие общества в условиях коронавирусной пандемии, сообщает пресс-служба вуза.



Поводом для проведения исследования поступило введение дистанта для студентов из-за обострения эпидемиологической обстановки: напомним, в той или иной форме дистанционное обучение практикуется в России с весны 2020 года, и, разумеется, результаты такого образовательного процесса напрямую зависят от степени цифровизации вузов и общества в целом.

Как выяснилось, 66,7 процента опрошенных челябинцев положительно оценивают влияние развития интернета на жизнь общества. Противниками всеобщей цифровизации назвали себя 21,2 процента, затруднились выразить свое отношение к проблеме 12 процентов респондентов.

Большинство сторонников цифровизации — молодые люди (18—24 года), безработные или временно неработающие граждане. Противниками развития интернета в основном оказались люди без высшего образования либо считающие свой уровень достатка выше, чем средний.

Не определились с мнением в основном пожилые, старше 60 лет, люди. Это совпадает с выкладками статистики: именно старшее поколение реже других пользуется услугами Мировой паутины.

Социологи РАНХиГС отмечают, что расклад по Челябинску примерно совпадает с общероссийским трендом: в марте 2021 года были опубликованы данные аналогичного исследования ВЦИОМ, согласно которым более половины (54 процента) россиян одобряет развитие цифровых технологий, причем большинство таких респондентов также молодежь. Противников же цифровизации на Южном Урале оказалось меньше, чем в среднем по стране, — 21 процент против 32 процентов в опросе ВЦИОМ.