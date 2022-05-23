Две школы построят в 2023 году в микрорайонах Тополиной аллеи Челябинска

Учреждения на 1100 мест возведут по программе государственно-частного партнерства

В Челябинске к концу следующего года построят две школы на 1100 мест каждая в 33-м и 34-м микрорайонах Тополиной аллеи. Сегодня, 23 мая, в присутствии первого заместителя губернатора Ирины Гехт состоялось подписание двух соответствующих концессионных соглашений между региональным министерством образования и ООО «ПроШкола». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Необходимость в достаточно большом количестве школ в Челябинске появилась с вводом нового жилья в самом городе и Сосновском районе, а также с постепенным переходом на обучение школьников в одну смену.

«Стоимость строительства школы достаточно высока. При нынешних обстоятельствах это почти 1,5 миллиарда рублей, если мы говорим о школе на полторы тысячи учащихся. Поэтому здесь была поставлена задача — максимально увеличить количество школ для строительства с использованием различных механизмов финансирования», — отметила Ирина Гехт.

Две новые школы в Челябинске возведут по программе государственно-частного партнерства. Механизм концессии региону предложило федеральное министерство просвещения совместно с банком ВЭБ.РФ.

Свои подписи под соглашением поставили министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов и заместитель генерального директора ООО «ПроШкола» Александр Антонов.

«Процесс привлечения дополнительных средств для строительства школ в рамках государственно-частного партнерства, конечно, будет быстрее. Школы, которые прошли конкурсный отбор второй волны федерального Минпросвещения, — это школы северо-запада Челябинска, который сейчас испытывает острую нехватку школьных мест», — объяснил Александр Кузнецов.

Федеральная структура ООО «ПроШкола» — это дочернее общество группы компаний «Просвещение». Организация является утвержденным правительством РФ концессионером, с которым регионы и муниципальные образования могут заключать соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования. Ключевым финансовым партнером является Сбер.