Две семьи с тройнями в Челябинской области получат новое жильё

Квартиры приобретут за счёт областного бюджета.

В Челябинской области открыли аукционы на приобретение жилья для семей, в которых родились тройняшки. Квартиры в Челябинске ищут в соответствии с техзаданием, размещённым на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Жилплощадь закупят за счёт областного бюджета.

«Улучшить свои жилищные условия граждане могут в соответствии с региональным законодательством и в порядке очередности. Встать на учёт имеют право семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей. При этом семья должна быть обеспечена жилой площадью, которая менее учетной нормы, установленной муниципалитетом. Для Челябинска такая норма составляет 10 квадратных метров на одного человека», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В данной категории очередь на жилье состоит из двух семей, после приобретения квартир она будет устранена. Жильё будет предоставлено в рамках договора соцнайма с последующим правом на приватизацию.

За последний год квартира была предоставлена одной семье с тройняшками. Программа начала действовать еще в 2013 году, за это время жильё было предоставлено 22 южноуральским семьям.