Две семьи из Челябинской области наградили на фестивале трудовых династий УрФО

Южноуральцев отметили в номинациях за самое большое количество поколений, продолжающих семейное дело и за наставничество



Семьи южноуральских машиностроителей и металлургов отметили на первом фестивале трудовых династий Уральского федерального округа. Инициатор события — полпред президента в УрФО Артём Жога — заявил, что трудовые династии являются фундаментом экономики страны.

«Регионы Уральского федерального округа славятся большими трудовыми династиями. У нас есть семьи педагогов, врачей, ученых, военнослужащих. Сегодня мы чествуем представителей промышленного сектора: разные поколения металлургов, машиностроителей, нефтяников и газовиков. Именно эти отрасли являются фундаментом и гарантией стабильности экономики нашей Родины», — подчеркнул Артем Жога.





Две семьи из Челябинской области стали победителями в разных номинациях. Семья Землянских, несколько поколений которой работают на Челябинском тракторном заводе, победила в номинации «Энергия поколений» — за самое большое количество поколений, продолжающих семейное дело.

Династию Копыловых из Златоуста отметили как «Кузницу кадров» — за лучшие традиции наставничества и подготовки молодых специалистов.