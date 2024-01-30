Две партии некачественного сыра изъяли из 18 магазинов в Челябинске

Часть товара не прошла процедуру идентификации

В Челябинске сотрудники управления Россельхознадзора совместно с представителями Челябинской таможни в ходе проверок в 18 магазинах обнаружили две партии некачественного сыра. Товар изъят из оборота, материалы направлены в транспортную прокуратуру, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Одну партию сыра продавали с истекшим сроком годности, у второй на упаковках не было маркировки, позволяющей отследить путь товара.

«Вся неблагополучная в ветеринарно-санитарном отношении продукция в полном объеме — а это 18 мест — была изъята из оборота», — уточнили в ведомстве.

Материалы по факту выявленных нарушений направлены в Челябинскую транспортную прокуратуру для принятия необходимых мер.